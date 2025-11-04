Dopo l'ottimo avvio di stagione dell'attaccante del Verona molte big di Serie A si sono fatte sotto, anche l'Inter molto interessata

L’attaccante Giovane, ex Corinthians, sta attirando l’attenzione di diversi club italiani dopo una buona prestazione nell’ultimo semestre con l’Hellas Verona. L’attaccante di 21 anni è stata una delle rivelazioni della squadra e ora è osservata da vicino da club che disputano la Serie A.

Secondo quanto riportato da UOL, nelle ultime ore il giocatore si è incontrato con il suo agente, Beppe Riso, che lo ha informato dell’interesse di varie società italiane che stanno monitorando la sua crescita.

Tra i club che hanno inserito Giovane nella loro lista di osservazione ci sono Napoli, Inter e Milan. In altre parole, per sedersi al tavolo e iniziare qualsiasi trattativa, l’Hellas Verona chiede una cifra minima di 10 milioni di euro (circa 61,7 milioni di reais).

(UOL)