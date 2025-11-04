L’attaccante Giovane, ex Corinthians, sta attirando l’attenzione di diversi club italiani dopo una buona prestazione nell’ultimo semestre con l’Hellas Verona. L’attaccante di 21 anni è stata una delle rivelazioni della squadra e ora è osservata da vicino da club che disputano la Serie A.
UOL – Inter sfida altre 2 big per Giovane: ecco quanto vuole il Verona per cederlo
Dopo l'ottimo avvio di stagione dell'attaccante del Verona molte big di Serie A si sono fatte sotto, anche l'Inter molto interessata
Secondo quanto riportato da UOL, nelle ultime ore il giocatore si è incontrato con il suo agente, Beppe Riso, che lo ha informato dell’interesse di varie società italiane che stanno monitorando la sua crescita.
Tra i club che hanno inserito Giovane nella loro lista di osservazione ci sono Napoli, Inter e Milan. In altre parole, per sedersi al tavolo e iniziare qualsiasi trattativa, l’Hellas Verona chiede una cifra minima di 10 milioni di euro (circa 61,7 milioni di reais).
(UOL)
