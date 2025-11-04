La filosofia societaria della proprietà dell'Inter è chiara: basta ingaggi pesanti e giocatori già avanti con gli anni. Meglio puntare piuttosto su profili giovani, da potersi costruire in casa e poi eventualmente rivendere in futuro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, basta con i Lookman: ecco chi comprerà l’Inter in futuro
calciomercato
Mercato, basta con i Lookman: ecco chi comprerà l’Inter in futuro
La filosofia societaria della proprietà dell'Inter è chiara: basta ingaggi pesanti e giocatori già avanti con gli anni
L'eccezione poteva essere rappresentata da Ademola Lookman, lungamente cercato in estate dal club nerazzurro: solo il grande muro dell'Atalanta non ha permesso il suo approdo alla Pinetina. E in futuro cosa succederà?
Lo spiega Tuttosport: "L’abbinata Inter-Lookman sembra ormai sfumata, era il sogno di una - lunga - notte di mezza estate, adesso però il club guidato da Oaktree tornerà a puntare profili più giovani e magari oggi meno cari. Come Giovane Santana do Nascimento, per tutti Giovane, rivelazione 21enne del Verona di Zanetti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA