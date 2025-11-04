La filosofia societaria della proprietà dell'Inter è chiara: basta ingaggi pesanti e giocatori già avanti con gli anni

La filosofia societaria della proprietà dell'Inter è chiara: basta ingaggi pesanti e giocatori già avanti con gli anni. Meglio puntare piuttosto su profili giovani, da potersi costruire in casa e poi eventualmente rivendere in futuro.