"Il sogno dell’Inter per il post Francesco Acerbi è Dayot Upamecano. Il difensore del Bayern Monaco, in scadenza di contratto con i tedeschi il prossimo giugno potrebbe infatti rappresentare per il club di Viale della Liberazione quell’eccezione alla regola che farebbe assolutamente al caso dei nerazzurri milanesi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'interesse dell'Inter per il centrale francese del Bayern.
calciomercato
Inter, chi sarà il post Acerbi? Upamecano il sogno ma occhio ad altri due profili
Upamecano ha un ingaggio importante - oltre 5 mln di euro - e tra un mese compirà 27 anni, il che potrebbe rappresentare davvero un'eccezione per Oaktree. Al momento non ci sono segnali per un rinnovo e anche le parole del difensore, dopo la vittoria del suo Bayern Monaco con il Chelsea in Champions League, lasciano intendere che i discorsi siano in alto mare. Ma su Upamecano si sta muovendo anche il Real Madrid che sta pensando di pescare ancora a parametro zero dalla Baviera dopo l'operazione Alaba di ormai quattro anni fa.
"Intanto l’Inter segue sempre con interesse altri profili in giro per l’Europa. Quello probabilmente più adatto per qualità, prezzo ed età è Joel Ordonez, difensore del Bruges che, insieme a quell’Aleksandar Stankovic ceduto pochi mesi fa al club belga - ma con recompra da Marotta e Ausilio -, sta facendo parecchio bene con la sua nuova squadra. Attenzione però anche a Konstantinos Koulierakis, mancino e greco del Wolfsburg in rapida ascesa internazionale", chiosa Tuttosport.
