Inter, chi sarà il post Acerbi? Upamecano il sogno ma occhio ad altri due profili

Upamecano ha un ingaggio importante - oltre 5 mln di euro - e tra un mese compirà 27 anni, il che potrebbe rappresentare davvero un'eccezione per Oaktree. Al momento non ci sono segnali per un rinnovo e anche le parole del difensore, dopo la vittoria del suo Bayern Monaco con il Chelsea in Champions League, lasciano intendere che i discorsi siano in alto mare. Ma su Upamecano si sta muovendo anche il Real Madrid che sta pensando di pescare ancora a parametro zero dalla Baviera dopo l'operazione Alaba di ormai quattro anni fa.