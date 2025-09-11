L’Inter guarda al futuro e pensa già a come sostituire Acerbi: il francese è un profilo che piace molto ai dirigenti

Gianni Pampinella Redattore 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 10:16)

L’Inter guarda al futuro e pensa già a come sostituire Francesco Acerbi. Il nome cerchiato in rosso è quello di Dayot Upamecano, difensore centrale del Bayern Monaco e perno della nazionale francese. Un profilo di altissimo livello, capace di raccogliere un’eredità pesante come quella del difensore nerazzurro.

"È Dayot Upamecano il campione a cui l’Inter vuole (o vorrebbe) consegnare l’eredità di Acerbi. Il condizionale è d’obbligo perché il Bayern Monaco nei prossimi mesi farà di tutto per rinnovare il contratto in scadenza a giugno. L’Inter, dalla sua, vanta ottimi rapporti con i procuratori e – pur con il giusto distacco – sta attendendo di capire se ci possa essere margine per un blitz. Il fatto di sapere già quale dovrà essere un rinforzo obbligato in vista della prossima stagione può essere un vantaggio e questo – unito al nuovo status internazionale raggiunto dal club nerazzurro grazie alle due finali di Champions giocate nelle ultime tre stagioni – permette ai dirigenti di sedersi a qualsiasi tavolo godendo dell’interesse degli interlocutori", sottolinea Tuttosport.

"Tra l’altro per Marotta, Ausilio e Baccin sarebbe un ritorno al passato. Nell’ultima campagna acquisti l’Inter non ha attinto dal mercato degli svincolati e gli ultimi “colpi” risalgono al tramonto dell’era Suning (Taremi e Zielinski). Nel caso di Upamecano però non si tratterebbe di andare a pescare un giocatore che il meglio l’ha già dato, ma un talento ancora all’apice della carriera (il francese compirà 27 anni il 27 ottobre). Difficile quindi trovare di meglio per rimpiazzare Acerbi. Bayern permettendo, naturalmente".

(Tuttosport)