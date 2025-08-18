Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Guido Vaciago , direttore di Tuttosport, ha parlato così del mercato del Torino: “Serve un centrocampista, un giocatore in grado di fare da regista per organizzare il gioco. Credo che stia nascendo un Toro forte, un giocatore come Simeone lo vedo come un grande upgrade. Viene da un’esperienza a Napoli dove ha fatto molto bene, anche se è stato un comprimario. Credo che uno come Simeone con i gol che ha fatto nei due Scudetti del Napoli, pochi ma molto pesanti, abbia fatto la differenza.

Il Cholito è un bell’acquisto, il destino del Toro lo capiremo con il rientro di Zapata. Con Simeone, Adams e Zapata il Torino ha tre attaccanti di grande livello, se dovesse aggiungere Asllani chiuderebbe una campagna acquisti di altissimo livello. Anche Nicolussi Caviglia può far bene a Torino, ha giocato una grande stagione con il Venezia. È un ragazzo meraviglioso e credo sia un giocatore perfetto per il Toro. Se si vuole fare quel salto di qualità e lottare per un posto in Europa forse Asllani ha qualcosina in più rispetto a Nicolussi Caviglia, vista l’esperienza a un livello più alto che può portare un giocatore come Asllani”.