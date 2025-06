Il fantasista argentino, tornato dopo il grave infortunio, potrebbe partire nuovamente: al tecnico nerazzurro l'ultima parola

Fabio Alampi Redattore 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 09:16)

Dopo aver saltato praticamente tutta la stagione per un grave infortunio al ginocchio, Valentin Carboni non vede l'ora di riprendersi il tempo perduto. Il fantasista argentino si è subito messo a disposizione di Chivu per il Mondiale per Club, e alla prima occasione ha anche trovato il gol. Normale, quindi, che ora l'Inter si stia interrogando sull'opzione migliore per il futuro del classe 2005: tenerlo a Milano o prestarlo nuovamente per consentirgli di giocare con maggior continuità?

Così scrive Tuttosport: "Per un Bonny che sarà presto nerazzurro, esiste però la possibilità che sia Valentín Carboni a salutare. La dirigenza interista starebbe valutando se far partire in prestito il giocatore che lo scorso anno, dopo il 2023/24 vissuto da stellina emergente al Monza, avrebbe dovuto vivere una stagione di praticantato alla corte di De Zerbi in quel di Marsiglia. Sarebbero state settimane di crescita per il giocatore, che invece si è dovuto fermare quasi subito per un infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. Otto mesi di stop: andando a giocare Valentín potrebbe recuperare l'annata persa. Sempre che, come successo per Pio Esposito, non sia lo stesso Chivu a decidere diversamente. Magari puntando sul figlio d'arte argentino per avere in rosa quel trequartista che in questo momento manca tra i profili degli attaccanti interisti.

Se invece Carboni partisse effettivamente in prestito, oltre all'interesse manifestato dal River Plate, che sta cercando un giovane talentuoso per sopperire alla partenza in direzione Real Madrid del gioiello Mastantuono, nelle ultime ore per Carboni c'è da registrare in Italia anche l'interesse del Genoa. Club dove gli argentini hanno spesso trovato terreno fertile per esplodere e club dal quale poi sono sempre arrivati (e in questo caso sarebbe poi un ritorno) all'Inter argentini che hanno fatto bene".