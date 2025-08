Al difensore belga, tornato a Milano dopo l'ultimo prestito e dopo l'ennesimo infortunio, è stato concesso di allenarsi con il Marbella, club spagnolo militante in terza serie, e tutto lascia pensare che si possa arrivare alla rescissione anticipata del contratto con i nerazzurri (in scadenza il 30 giugno 2026) e alla firma con la nuova squadra. Il centrale classe '99 intanto sta anche disputando alcune amichevoli, con l'obiettivo di tornare finalmente in campo con continuità.