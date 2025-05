Il Venezia è retrocesso all'ultima giornata dopo il KO contro la Juventus che ha condannato i lagunari alla retrocessione in Serie B. Il DS del club, Filippo Antonelli , ha parlato in conferenza stampa anche di mercato, dando un'importante notizia che riguarda anche l'Inter:

"Devo parlare con la proprietà per i big della rosa. Stankovic era obbligo in caso di Serie A, diritto in caso di retrocessione. Lo riscatteremo, ad 1,5 milioni e una percentuale che rimarrà all’Inter per il futuro, abbiamo la possibilità di farlo entro il 18 giugno. Zerbin era obbligo, ma senza diritto. Tornerà al Napoli"