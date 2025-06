Il primo nome, ormai noto, per la panchina dell'Inter è Cesc Fabregas. Ma, per vari, motivi, non sarà facile liberare lo spagnolo dal Como

Marco Macca Redattore 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 09:46)

Il primo nome, ormai noto, per la panchina dell'Inter è Cesc Fabregas. Ma, per vari, motivi, non sarà facile liberare lo spagnolo dal Como.

Ecco dunque che i nerazzurri pensano anche ad altri nomi, che riferisce Tuttosport oggi in edicola:

"Il piano B conduce principalmente a Chivu, ex stimato dalla dirigenza, mentre restano in seconda fila De Zerbi (che ieri ha ribadito «sto bene a Marsiglia e non mi ha chiamato nessun club»), Vieira, Thiago Motta e Palladino (gli ultimi due in orbita Atalanta)".

(Fonte: Tuttosport)