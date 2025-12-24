L'Inter cerca un nuovo portiere per l'estate: ecco il punto di Sky sulla questione portiere e i tre nomi caldi in chiave mercato per gennaio

Alessandro Cosattini Redattore 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 16:32)

L'Inter cerca un nuovo portiere per l'estate. Yann Sommer è in scadenza di contratto a giugno 2026 e i dirigenti nerazzurri si stanno già muovendo per la prossima finestra estiva. Ecco il punto di Sky Sport sulla questione portiere e i tre nomi caldi in chiave mercato per gennaio invece.

L’Inter deve gestire diverse situazioni di scadenze contrattuali e cerca un portiere per giugno. Ci sono già stati i primi contatti per Guglielmo Vicario del Tottenham. Lui sarebbe molto felice di tornare in Italia, la trattativa non è semplice, ma l'Inter sta pensando a lui verso la prossima estate.

Per gennaio c’è un altro problema invece: l’infortunio di Dumfries e il lungo stop dopo l’operazione alla caviglia. L’Inter sta trattando diversi giocatori in quella zona del campo, sono tre i nomi per gennaio: Moris Valincic che vale circa 10 milioni di euro, l’altro nome che piace molto è quello di Marco Palestra che è in prestito al Cagliari. Ma l’Atalanta è bottega cara. Piace anche Brooke Norton-Cuffy del Genoa sempre sulla fascia. Valutazioni in corso dei dirigenti nerazzurri sui tre nomi.

(Fonte: SS24)