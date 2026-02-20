Il club nerazzurro continua a guardare al portiere del Tottenham per sostituire Sommer in vista della prossima stagione

Gianni Pampinella Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 10:02)

In vista della prossima stagione, saranno diversi gli interventi che dovrà fare l'Inter per puntellare la rosa. Con l'addio quasi scontato di Sommer, da tempo la dirigenza guarda al sostituto dello svizzero. Come riporta il Corriere dello Sport, in Viale della Liberazione continuano a pensare a Guglielmo Vicario."Il portiere del Tottenham è un pallino dei nerazzurri e, già nei mesi scorsi, ha ribadito la propria disponibilità per un ritorno in Italia. I contatti quindi sono già partiti, ma servirà del tempo per impostare eventualmente una trattativa tra le due società. L’Inter è infatti pronta a muoversi solo a determinate condizioni, senza esporsi per un investimento economico troppo impegnativo".

"Il nodo resta quindi la valutazione fissata dagli Spurs: parliamo di circa 25-30 milioni di euro per far partire l’estremo difensore nella prossima sessione di mercato. Vicario è stato vicinissimo all’Inter nell’estate della cessione di André Onana al Manchester United. All’epoca, i contatti con il classe ’96 erano costanti, ma il blitz degli inglesi alla fine si è rivelato decisivo. Il feeling tra le parti non si è però mai interrotto, considerando che il ds Piero Ausilio resta uno storico estimatore del ragazzo".

"I rapporti con l’entourage del giocatore sono poi ottimi e potrebbero avere un ruolo decisivo nell’affare. Non solo il portiere. L’Inter resta focalizzata sul ringiovanimento della difesa e tra i nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri c’è anche quello di Kacper Potulski del Mainz. Il centrale polacco, classe 2007, è molto stimato per la sua fisicità e rapidità. In questa stagione è stato seguito dagli osservatori di diversi club italiani, tra cui Milan, Juve, Como e appunto Inter. Molto apprezzato anche in Inghilterra, viene considerato un talento con ottimi margini di miglioramento".

(Corriere dello Sport)