Notizia inattesa sul mercato dell'Inter: a svelarla è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano in vista della prossima estate.
calciomercato
Inter, svolta inattesa: assalto a Muharemovic! C’è già la proposta: i dettagli
“Muharemovic, c’è una notizia importante e fresca. Il classe 2003, difensore centrale del Sassuolo, è una delle rivelazioni del campionato ed è molto apprezzato in Italia e all’estero. Sottolineo un dettaglio: il 50% della futura rivendita è a favore della Juventus, c’è un filo che lega i bianconeri al giocatore. Ma è uno dei calciatori maggiormente seguiti e apprezzati dall’Inter.
Il club nerazzurro a giugno dovrà cambiare diversi tasselli in difesa e visti gli ottimi rapporti tra le società è uno dei nomi più caldi per l’estate. L’Inter ha già fatto una proposta verbale all’entourage del giocatore, si parla già dello stipendio. Ci sono stati contatti anche tra i due club già. L’Inter è la squadra più vicina a Muharemovic per l’estate”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA