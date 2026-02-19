Inter, svolta inattesa: assalto a Muharemovic! C’è già la proposta: i dettagli

“Muharemovic, c’è una notizia importante e fresca. Il classe 2003, difensore centrale del Sassuolo, è una delle rivelazioni del campionato ed è molto apprezzato in Italia e all’estero. Sottolineo un dettaglio: il 50% della futura rivendita è a favore della Juventus, c’è un filo che lega i bianconeri al giocatore. Ma è uno dei calciatori maggiormente seguiti e apprezzati dall’Inter.