L’Inter si sta guardando attorno per prendere un nuovo portiere nell’estate 2026 e in lista c’è Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham era già nel mirino per il dopo Onana: è un vero e proprio pallino del direttore sportivo Piero Ausilio. Ma quanto guadagna Vicario al Tottenham?
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter su Vicario, ma quanto guadagna al Tottenham? Ecco il suo stipendio
calciomercato
Inter su Vicario, ma quanto guadagna al Tottenham? Ecco il suo stipendio
L’Inter si sta guardando attorno per prendere un nuovo portiere nell’estate 2026 e in lista c’è Guglielmo Vicario: ecco quanto guadagna
Il suo stipendio nel club londinese è di 2,6 milioni di euro netti (4,6 lordi), come riportato da calcioefinanza.it. Seguiranno aggiornamenti sulla pista di mercato che riguarda il club nerazzurro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA