Inter su Vicario, ma quanto guadagna al Tottenham? Ecco il suo stipendio

L’Inter si sta guardando attorno per prendere un nuovo portiere nell’estate 2026 e in lista c’è Guglielmo Vicario: ecco quanto guadagna
Alessandro Cosattini Redattore 

L’Inter si sta guardando attorno per prendere un nuovo portiere nell’estate 2026 e in lista c’è Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham era già nel mirino per il dopo Onana: è un vero e proprio pallino del direttore sportivo Piero Ausilio. Ma quanto guadagna Vicario al Tottenham?

Il suo stipendio nel club londinese è di 2,6 milioni di euro netti (4,6 lordi), come riportato da calcioefinanza.it. Seguiranno aggiornamenti sulla pista di mercato che riguarda il club nerazzurro.

