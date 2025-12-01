Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato così di Sergio Ramos, giunto all'epilogo della sua avventura in Messico con il Monterrey:
Romano: “Ramos apre alla Serie A, 100%. E vi posso dire che l’Inter…”
"Sergio Ramos lascia il Monterrey dopo aver fatto bene e giocato tanto. Lui vuole fare un'esperienza diversa, in cuor suo, anche se è difficilissimo, ha una speranza di fare il Mondiale. Non intende ritirarsi e vuole fare un'esperienza nuova adesso. E' per una squadra che ha bisogno di un leader in più, l'opportunità Ramos è per subito a gennaio, non a giugno.
Non pretende di giocarle tutte ma può essere una pedina importante. Posso dirvi che il campionato italiano intrigherebbe molto Sergio Ramos. Due anni fa fu proposto all'Inter ma l'Inter non si era scaldata, prima che Ramos andò al Siviglia.
Si era parlato di Juve quando si è fatto male Bremer ma non è mai stato un discorso concreto come non lo è stato con l'Inter. Ramos si mette sul mercato, aprirebbe all'Italia, lo dico al 100%. Da qui a gennaio vedremo se qualche club si interessa o meno"
