Romano: “Ramos apre alla Serie A, 100%. E vi posso dire che l’Inter…”

"Sergio Ramos lascia il Monterrey dopo aver fatto bene e giocato tanto. Lui vuole fare un'esperienza diversa, in cuor suo, anche se è difficilissimo, ha una speranza di fare il Mondiale. Non intende ritirarsi e vuole fare un'esperienza nuova adesso. E' per una squadra che ha bisogno di un leader in più, l'opportunità Ramos è per subito a gennaio, non a giugno.