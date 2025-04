"Il diritto di riscatto da 6,5 milioni, a giugno, con ogni probabilità sarà esercitato e Nicola si vestirà definitivamente di nerazzurro. Che i dirigenti dell’Inter puntassero sull’esterno cresciuto nella Roma era chiaro già dalla trattativa portata avanti a gennaio. Il dialogo era stato inizialmente avviato sulla base di un prestito secco, ma il club nerazzurro ha insistito per strappare l’opzione per il riscatto e riservarsi così la possibilità di mettere definitivamente le mani sul talento giallorosso. Strategia che si è rivelata azzeccata. Perché in un paio di mesi di lavoro Zalewski ha conquistato Inzaghi, proponendosi come valida alternativa per i titolarissimi su entrambe le fasce e ora ha messo nel mirino il Bayern. Un infortunio gli ha fatto saltare la doppia sfida al Feyenoord, adesso è lui la risorsa sulle fasce per il faccia a faccia coi tedeschi", aggiunge Gazzetta.