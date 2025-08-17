L'esterno dell'Inter è entrato nel mirino del club bergamasco che tratta per trovare un accordo coi nerazzurri

Andrea Della Sala Redattore 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 13:57)

L'Atalanta è alla ricerca di un esterno sinistro e ha messo nel mirino Zalewski dell'Inter. La trattativa procede con i due club che cercano di trovare la quadra dell'affare.

"Continua la trattativa tra Inter e Atalanta per Nicola Zalewski. La formazione di Ivan Juric è interessata al terzino polacco, valutato dall’Inter intorno ai 15 milioni di euro. Successivamente, l’Atalanta lavorerà per trovare l’accordo con il giocatore. La trattativa tra le due società non è legata alla questione Lookman e non ci sono stati nuovi segnali sulla trattativa per l’esterno. La distanza tra la valutazione dell’Atalanta e dell’Inter per il nigeriano è ampia. La svolta che ha riguardato Manu Koné della Roma ha portato l’Inter ad altre considerazioni sul mercato", scrive Gianluca Di Marzio.

"Nello scorso mercato invernale, Nicola Zalewski si è trasferito dalla Roma all’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri hanno deciso di riscattare il giocatore, reduce da una stagione in cui il polacco ha collezionato 17 presenze, 1 gol e 1 assist. L’Atalanta sta lavorando per completare la rosa entro l’inizio della stagione. Ivan Juric attende il sostituto di Matteo Ruggeri, trasferitosi all’Atletico Madrid, e Zalewski può essere la pedina giusta per completare la “nuova” Atalanta", aggiunge il sito del giornalista.