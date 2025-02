Inzaghi dovrà rilanciarlo

Tra i candidati per la fascia nei giorni scorsi si era parlato di Biraghi, la sua candidatura ovviamente cade. Inzaghi dovrà inserire il neo arrivato. "Molto dipenderà dalle condizioni fisiche del giocatore, che in campionato non parte titolare da inizio novembre in un Verona-Roma, quando sulla panchina romanista c’era ancora Juric, mentre in assoluto non inizia dal primo minuto dal match contro la Sampdoria del 18 dicembre scorso. A Milano, inoltre, dovrà ritrovare la tranquillità e le motivazioni giuste dopo la tormentata separazione con i capitolini. Zalewski stesso ha voluto fortemente il matrimonio con i nerazzurri, rifiutando il trasferimento a Marsiglia nonostante il club francese avesse già trovato l’accordo con la Roma", si legge ancora sul giocatore che ritrova alla Pinetina Zielinski, suo capitano nella Polonia.