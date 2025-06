Loro davanti possono metterti in difficoltà in ogni momento, dobbiamo stare molto attenti. Il progetto Chivu? Sono felicissimo per quest'opportunità: è stato un mio compagno, è un fratello. Nella chat del Triplete gli abbiamo detto che ogni volta che scende in campo in panchina, tutta la squadra sarà con lui, non sarà mai da solo. Tiene all'Inter, mi auguro possa avere un grande progetto con noi perché lo merita, è intelligente e ha valori umani importanti. Sarò al suo fianco e lo proteggerò il più possibile.