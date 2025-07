"Solo Marotta e Ausilio possono sapere oggi se Oaktree consentirà loro di aumentare l'offerta per Lookman. Le altre cose che stanno uscendo sono fantasie e supposizioni, pronostici e ipotesi". Così Ivan Zazzaroni sul suo profilo Instagram è tornato a parlare della trattativa per il giocatore dell'Atalanta a cui piacerebbe raggiungere la squadra guidata a partire da questa stagione da Chivu. Il profilo social del giornalista è stato preso d'assalto da quando ha dato la notizia, in prima pagina, del club nerazzurro interessato all'attaccante nigeriano.

In queste ore in tanti hanno parlato delle intenzioni del club nerazzurro che ha offerto 40 mln per i giocatori e non sembrava essere intenzionata ad andare oltre quella cifra. Ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe anche fare altri tentativi per avvicinarsi alla richiesta del club bergamasco che è di 50 mln. Si è parlato anche di un interesse del Napoli e c'è stato chi ha smentito nuovi contatti col club azzurro.