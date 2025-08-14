FC Inter 1908
Zazzaroni: “Inter, Koné proposto dagli agenti: soluzione valutata. Ora la pista Lookman…”

Anche nel giorno prima di Ferragosto arrivano aggiornamenti da Ivan Zazzaroni sulla pista Ademola Lookman per l'Inter
Anche nel giorno prima di Ferragosto arrivano aggiornamenti da Ivan Zazzaroni sulla pista Ademola Lookman per l'Inter. Ecco le ultimissime informazioni raccolte dal direttore del Corriere dello Sport.

"Ferragosto, Ademola mio non ti conosco. 

L'Inter pensa a un eventuale cambio di strategia nel caso in cui l'Atalanta decidesse di non cedere Lookman.

Koné della Roma, proposto dagli agenti del francese, è una soluzione valutata. 

Per ora, tuttavia, regge la pista Lookman", si legge.

