Anche nel giorno prima di Ferragosto arrivano aggiornamenti da Ivan Zazzaroni sulla pista Ademola Lookman per l'Inter. Ecco le ultimissime informazioni raccolte dal direttore del Corriere dello Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Zazzaroni: “Inter, Koné proposto dagli agenti: soluzione valutata. Ora la pista Lookman…”
calciomercato
Zazzaroni: “Inter, Koné proposto dagli agenti: soluzione valutata. Ora la pista Lookman…”
Anche nel giorno prima di Ferragosto arrivano aggiornamenti da Ivan Zazzaroni sulla pista Ademola Lookman per l'Inter
"Ferragosto, Ademola mio non ti conosco.
L'Inter pensa a un eventuale cambio di strategia nel caso in cui l'Atalanta decidesse di non cedere Lookman.
Koné della Roma, proposto dagli agenti del francese, è una soluzione valutata.
Per ora, tuttavia, regge la pista Lookman", si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA