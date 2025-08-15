FC Inter 1908
Zazzaroni: “Offerta Inter per Kone? Ecco la verità. E la posizione della Roma oggi è questa”

Zazzaroni: “Offerta Inter per Kone? Ecco la verità. E la posizione della Roma oggi è questa” - immagine 1
L'Inter ha messo gli occhi su Manu Kone, centrocampista francese della Roma: il commento e gli aggiornamenti di Zazzaroni
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter ha messo gli occhi su Manu Kone, centrocampista francese della Roma. Ieri è trapelata l'indiscrezione e nel corso delle ore successive sono arrivate conferme.

Zazzaroni: “Offerta Inter per Kone? Ecco la verità. E la posizione della Roma oggi è questa”- immagine 2

Sky Sport oggi assicura che l'Inter farà almeno un acquisto ma l'eventuale investimento per Kone esclude totalmente Lookman.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, su Instagram ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla questione Kone:

Zazzaroni: “Offerta Inter per Kone? Ecco la verità. E la posizione della Roma oggi è questa”- immagine 3
Getty

"L'Inter si è semplicemente informata su Koné: nessuna offerta è stata presentata. Al momento la Roma non è disposta a cederlo"

