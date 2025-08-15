L'Inter ha messo gli occhi su Manu Kone, centrocampista francese della Roma. Ieri è trapelata l'indiscrezione e nel corso delle ore successive sono arrivate conferme.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Zazzaroni: “Offerta Inter per Kone? Ecco la verità. E la posizione della Roma oggi è questa”
calciomercato
Zazzaroni: “Offerta Inter per Kone? Ecco la verità. E la posizione della Roma oggi è questa”
L'Inter ha messo gli occhi su Manu Kone, centrocampista francese della Roma: il commento e gli aggiornamenti di Zazzaroni
Sky Sport oggi assicura che l'Inter farà almeno un acquisto ma l'eventuale investimento per Kone esclude totalmente Lookman.
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, su Instagram ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla questione Kone:
"L'Inter si è semplicemente informata su Koné: nessuna offerta è stata presentata. Al momento la Roma non è disposta a cederlo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA