La telenovela Lookman va avanti. L'Inter aspetta, il giocatore anche, ma dall'Atalanta non sembrano arrivare notizie positive.
Zazzaroni: “Lookman, ecco l’ultimo aggiornamento tra Inter e Atalanta”
Il direttore del Corriere dello Sport ha aggiornato la trattativa tra i due club per l'attaccante nigeriano
Come scrive su Instagram il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni:
"Lookman, a oggi l'Atalanta non apre all'Inter. Del doman non v'è certezza".
