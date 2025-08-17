FC Inter 1908
Zazzaroni: “Lookman, ecco l’ultimo aggiornamento tra Inter e Atalanta”

Il direttore del Corriere dello Sport ha aggiornato la trattativa tra i due club per l'attaccante nigeriano
Andrea Della Sala Redattore 

La telenovela Lookman va avanti. L'Inter aspetta, il giocatore anche, ma dall'Atalanta non sembrano arrivare notizie positive.

Come scrive su Instagram il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni:

"Lookman, a oggi l'Atalanta non apre all'Inter. Del doman non v'è certezza".

