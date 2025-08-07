La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman sembra entrata in una fase di calma apparente.
La trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman sembra entrata in una fase di calma apparente
Il calciatore ha fatto la sua scelta ma l'Inter, al momento, attende di sapere, dall'Atalanta, la cifra necessaria per il cartellino dell'ex Fulham.
Lookman, dal canto suo, continua a non presentarsi a Zingonia e chiede di essere ceduto all'Inter. Ivan Zazzaroni, intervenuto su Instagram, ha riportato aggiornamenti sulla trattativa:
"Ademola spetta. E spera. A distanza. L'Inter aspetta: non rischia un altro rifiuto, alzando la cifra al buio. E soprattutto non vuole entrare in una questione che adesso riguarda esclusivamente l'Atalanta e il giocatore. Bergamo aspetta, possibilmente un'offerta da fuori che però non arriva. Come direbbe Allegri, ci vuole calma"
