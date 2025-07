Il giornalista sta lavorando per i tifosi nerazzurri informandoli costantemente sulla trattativa e loro dimostrano tutto il loro apprezzamento

Eva A. Provenzano 31 luglio 2025

Ivan Zazzaroni sta aggiornando i tifosi dell'Inter su quanto sta accadendo nella trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman e in queste ore ha parlato di un entusiasmo straordinario che ha riscontrato per il nome dell'attaccante nigeriano. In un post pubblica alcuni dei tanti messaggi che gli arrivano i tifosi nerazzurri che continuano a scrivergli in privato esprimendo il loro apprezzamento nei confronti del giocatore e dell'idea che possa giocare insieme a Thuram e Lautaro.

Nelle scorse ore è arrivato il rilancio del club milanese che ha fissato a 45 mln totali, tra parte fissa e bonus, l'offerta per il club bergamasco che continua a non abbassare la cifra fissata per il cartellino: 50 mln. Zazzaroni per assecondare i tifosi nerazzurri ha anche scritto un post per chiedere ad Oaktreedi andare incontro alle esigenze dell'Atalanta per portare effettivamente il giocatore a Milano.

E poi ha pubblicato diversi messaggi ricevuti dai sostenitori interisti e ha scritto: "È solo un esempio di ciò che ricevo quotidianamente dal 16 luglio. Non sono abituato a non raccogliere insulti per le mie opinioni. Attenzione, non è un invito a ricominciare. I messaggi - in totale oltre 4.000 - descrivono lo stato d'animo dei tifosi interisti".