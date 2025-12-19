Ivan Zazzaroni ha dedicato una breve riflessione ai migliori dirigenti della Serie A. "Dirigenti bravi? Manca in generale la scuola. Uno molto bravo è Ausilio che come Sartori fa solo quello. Non pretende di essere uomo di società. Fa il suo lavoro, cerca il giocatore, fa le operazioni. Ho trovato bravo Sogliano. Poi dico Tare. Massara è bravo e onesto ma non è ancora un numero 1. Deve muoversi un pochino di più", ha dichiarato il direttore del Corriere dello Sport.