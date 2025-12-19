Accordo Inter-Atletico Madrid per il trasferimento immediato di Hugo Humanes (2007) ai Colchoneros. Lo riporta oggi Fabrizio Romano.
Accordo Inter-Atletico Madrid per il trasferimento immediato di Hugo Humanes (2007) ai Colchoneros. Lo riporta oggi Fabrizio Romano
Hugo Humanes faceva parte della Primavera nerazzurra di Benny Carbone ma ormai da tempo era ai margini del progetto, malgrado le grandi aspettative dovute al suo passato madridista.
Humanes, arrivato all'Inter dalle giovanili del Real Madrid, ha iniziato giocando centravanti con scarsi risultati.
Arretrato al ruolo di mezzala da un annetto, aveva cominciato la stagione da titolare ma ha rapidamente visto il suo minutaggio crollare a vantaggio di Dilan Zarate e Dino Putsen, che giocano nella sua mattonella di mezzala. Fino al rientro di Matias Mancuso, 4 gol in 4 partite
