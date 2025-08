Giornata di partitella in famiglia in casa nerazzurra. Alle 10.30 ad Appiano Gentile si gioca la sfida tra l'Inter di Chivu e l'Inter U23 di Vecchi . Tra i giocatori che non prenderanno parte alla partitella ci sono Bisseck e Zielinski. I due calciatori si stanno rimettendo in pari dal punto di vista fisico e da lunedì dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo.

Manca dalla lista dei calciatori in campo anche Joseph Martinez. Il secondo portiere interista ha avuto in questi giorni un leggero mal di schiena e non è stato convocato in via precauzionale, come raccolto da FCINTER1908.IT.