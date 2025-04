Paolo Ziliani ha voluto confrontare il percorso di Antonio Conte e quello di Simone Inzaghi all'Inter con una chiave particolare. Quella del percorso in Champions League. Il giornalista sportivo ricorda la vittoria dello scudetto di Conte in nerazzurro, ma anche le disfatte in Champions League. "Il 5 novembre 2019, dopo Borussia Dortmund-Inter 3-2 (Champions League, con l’Inter rimontata da 2-0 a 2-3), Conte si era presentato ai microfoni di Sky e con la voce rotta dall’amarezza aveva detto: “A parte Godin nessuno ha vinto niente qui: a chi chiedo qualcosa in più? A Barella che arriva dal Cagliari?”", ricorda Ziliani.