"Juve sessanta mln in arrivo". La prima pagina di TuttoSport in edicola oggi è dedicata al mercato della Juventus: "L'asta per Soulé tra Leicester e Roma sta per chiudere. E Huijsen non è volato in Germania. PSG o Bundesliga? L'argentino andrà a chi garantirà per primo a Giuntoli 35 mln. Per l'olandese ci sono i parigini ma anche Bayern, Bayer e Stoccarda. Il ricavato servirà per arrivare a Koopmeiners. Todibo, ore calde. Chiesa si è sposato, ora dovrà dire sì ad una nuova avventura".