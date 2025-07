Che attacco alla Juventus da parte dell'agente di Timothy Weah . Intervenuto ai microfoni del canale francese Rmc Sport, Sambague, ha parlato apertamente della trattativa che dovrebbe portare il giocatore al Marsiglia: «La Juve è un club fantastico.Il reparto sportivo è gestito da tre persone: due hanno classe e un altro sta ancora cercando la sua strada, non gliene faremo una colpa. Due cercano soluzioni e uno sta creando problemi, e non possiamo permettercelo», ha sottolineato.

«Tim, da sempre un professionista, è stato escluso durante il Mondiale per Club, rovinandoglielo. Questa persona voleva costringerlo ad andare dove voleva lui. Oggi, per vendetta, chiede una fortuna per il suo cartellino e aspetta un'offerta dalla Premier League che non arriverà e che non accetteremo mai», ha aggiunto senza spiegare a chi si stava riferendo in particolare.