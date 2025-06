Sky – Al-Hilal ancora al lavoro su Osimhen e Theo Hernandez

Il suo Al-Hilal ha pareggiato al Mondiale per Club, nella gara d'esordio, contro il Real Madrid. A proposito del mercato che il club arabo ha intenzione di fare per rinforzare la squadra che ha affidato a Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter, a Skysport Gianluca Di Marzio ha spiegato: "Insisterà per Osimhen, ci sarà nuovo assalto all'attaccante del Napoli".