Il colosso Apollo Global Management sarebbe in fase avanzata di trattative per acquisire il pacchetto di maggioranza dell'Atletico Madrid

Il colosso statunitense Apollo Global Management sarebbe in fase avanzata di trattative per acquisire il pacchetto di maggioranza dell'Atletico Madrid. L'operazione, se finalizzata, segnerebbe il debutto del gruppo newyorkese nel mondo del calcio e lo inserirebbe nel crescente elenco di fondi di private equity che stanno conquistando spazio tra i principali club europei. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Apollo starebbe negoziando con i principali azionisti di Atletico Holdco, la societa' che detiene circa il 70% del capitale del club.

Tra i soggetti coinvolti figurano l'amministratore delegato Miguel Angel Gil Marin, il presidente Enrique Cerezo e il fondo Ares Management, anch'esso americano. Parallelamente, sono in corso colloqui anche con Quantum Pacific, la holding londinese controllata dal miliardario israeliano Idan Ofer, che possiede poco piu' del 27% delle quote.

Tutti i soci avrebbero manifestato disponibilita' a cedere parte delle proprie partecipazioni, anche se restano da definire prezzo e dimensione dell'operazione. Non vi e' ancora la certezza di un accordo, e il club ha scelto di non commentare le indiscrezioni.