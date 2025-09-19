FC Inter 1908
L'esterno offensivo francese, classe '98, proseguirà la sua carriera in Portogallo: indosserà la maglia numero 75
Fabio Alampi Redattore 

Nuova avventura per Yann Karamoh: l'esterno offensivo francese, un passato anche all'Inter, è un nuovo calciatore del Porto. Per il classe '98, che indosserà la maglia numero 75, contratto annuale fino al 30 giugno 2026.

