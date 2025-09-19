Nuova avventura per Yann Karamoh: l'esterno offensivo francese, un passato anche all'Inter, è un nuovo calciatore del Porto. Per il classe '98, che indosserà la maglia numero 75, contratto annuale fino al 30 giugno 2026.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Ex Inter, UFFICIALE: Karamoh è un nuovo calciatore del Porto, contratto annuale
calciomercato
Ex Inter, UFFICIALE: Karamoh è un nuovo calciatore del Porto, contratto annuale
L'esterno offensivo francese, classe '98, proseguirà la sua carriera in Portogallo: indosserà la maglia numero 75
© RIPRODUZIONE RISERVATA