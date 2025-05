Sky annuncia: “Bologna, accordo di massima con Italiano per il rinnovo”

Possibile svolta per il futuro della panchina del Bologna: accordo di massima con Vincenzo Italiano per il rinnovo di contratto

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, in questi minuti è stato trovato un accordo di massima con Vincenzo Italiano per il rinnovo del contratto fino al 2027 con opzione per il 2028.