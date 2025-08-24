Il giocatore era arrivato a Milano per le visite mediche che ha svolto ma che non hanno convinto e per questo potrebbe saltare la trattativa con il Bayer

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 12:01)

Il Milanaveva scelto Boniface come suo nuovo attaccante ma dopo le visite svolte a Milano il calciatore non ha convinto per le sue condinzioni fisiche. "L'attaccante nigeriano nei giorni scorsi ha svolto le visite mediche con il club rossonero, ma le sue condizioni non convincono a pieno il club", spiegano a Skysport.

Così il calciatore del Bayern Leverkusen è tornato in Germania in attesa della decisione dei rossoneri. Il club rossonero dovrà decidere se rinunciare definitivamente all'operazione e quindi tornare alla ricerca di un nuovo attaccante.

Nelle scorse ore il ds Tare aveva presto tempo spiegando: «Per Boniface non sono stati supplementi di visite mediche. Sapevamo che c'erano state problematiche fisiche in passato, quindi stiamo facendo delle valutazioni per prendere a breve la decisione giusta insieme anche all'allenatore»,aveva detto.

(Fonte: SS24)