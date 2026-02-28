Fabio Caressa , su Radio Dee Jay , ha commentato l'eliminazione della Juve dalla Champions League dopo un forsennato tentativo di recuperare la sconfitta dell'andata per 5-2. «Poteva essere Iron Man, o Spider Man, che doveva fare Kelly? Un uomo normale atterra, un rosso ridicolo e ho pensato ad un certo punto col VAR chiamato ho pensato ad un'interpretazione fantasiosa e che lo avrebbero tolto», ha detto.

«Comunque l'eliminazione della Juve ha mostrato un mercato fallimentare, e poi ha giocato con questo ardore senza pensare alla Roma. Mi è piaciuta questa cosa che ha buttato il cuore contro l'ostacolo. Bisognerà vedere se la Juve avrà trovato qualcosa a livello di spinta emotiva o se pagherà nella gara di campionato a livello fisico lo sforzo fatto con il Galatasaray. David davanti alla porta passa indietro. Vero, ha fatto bene in Francia: ma se ti metti la medium del Lille è come la large della Juve, sono pressioni diverse. Da un punto di vista della personalità è crollato qua in Italia, nessuno dice che non sa giocare», ha detto ancora.