Caressa: “Juve? Mercato fallimentare: una M con Lille e L a Torino. Non ha pensato…”

Il commento del giornalista di Skysport rispetto all'eliminazione della squadra bianconera dalla CL e rispetto alla prossima gara con la Roma
Eva A. Provenzano
Fabio Caressa, su Radio Dee Jay, ha commentato l'eliminazione della Juve dalla Champions League dopo un forsennato tentativo di recuperare la sconfitta dell'andata per 5-2. «Poteva essere Iron Man, o Spider Man, che doveva fare Kelly? Un uomo normale atterra, un rosso ridicolo e ho pensato ad un certo punto col VAR chiamato ho pensato ad un'interpretazione fantasiosa e che lo avrebbero tolto», ha detto.

«Comunque l'eliminazione della Juve ha mostrato un mercato fallimentare, e poi ha giocato con questo ardore senza pensare alla Roma. Mi è piaciuta questa cosa che ha buttato il cuore contro l'ostacolo. Bisognerà vedere se la Juve avrà trovato qualcosa a livello di spinta emotiva o se pagherà nella gara di campionato a livello fisico lo sforzo fatto con il Galatasaray. David davanti alla porta passa indietro. Vero, ha fatto bene in Francia: ma se ti metti la medium del Lille è come la large della Juve, sono pressioni diverse. Da un punto di vista della personalità è crollato qua in Italia, nessuno dice che non sa giocare», ha detto ancora.

(Fonte: Radio Dee Jay)

