Attenzione al futuro di Paulo Dybala, che a fine stagione può essere lontano dalla Roma . Il centravanti è in scadenza con la società giallorossa e il club deve capire bene quale strada prendere. Secondo Matteo Moretto, la società sta valutando la possibilità di offrirgli un rinnovo al ribasso, ma le parti non sono ancora entrate nel cuore del discorso.

La Roma prende tempo, così come il giocatore, che sta valutando anche altre possibilità. La società vuole provare a capire se ci sono i margini per tenerlo con un progetto diverso rispetto all'attuale, ma al momento è più fuori che dentro. E i contatti tra il suo entourage e il Boca Juniors sono costanti: le sensazioni sono quelle che l'argentino stia vivendo gli ultimi mesi a Roma e di un possibile ritorno in patria.