Esteve Calzada, CEO dell'Al Hilal, è intervenuto ai microfoni di BBC Sport per parlare delle ambizioni della squadra araba in vista del Mondiale per club. Si è parlato anche di Cristiano Ronaldo, in scadenza con l'Al Nassr a fine giugno e per questo considerato un nome papabile per un prestito nel mese di giugno in occasione del Mondiale per club (entrambi i club arabi hanno la stessa proprietà). Alla domanda se fossero stati vicini a un trasferimento dell'attaccante, Esteve Calzada ha dichiarato alla BBC Sport: "Di norma non commentiamo la situazione dei giocatori, soprattutto perché il nostro nome viene sempre fatto quando un giocatore o un agente vuole negoziare un contratto migliore con il suo club o sta cercando di trasferirsi. È stata una finestra di mercato molto strana, un periodo di tempo molto breve. Non si voleva prendere una decisione pensando solo a questo torneo. Una decisione che poi si sarebbe dovuta portare avanti per i prossimi due o tre anni. Per quanto io rispetti Ronaldo come grande giocatore, come tutti riconosciamo, è certamente controproducente portare il giocatore più importante del tuo più grande avversario a giocare con te. Soprattutto se si tratta solo di tre o quattro settimane".