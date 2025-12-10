Matteo Moretto parla del possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia. Queste le dichiarazioni del giornalista sul canale YouTube di Fabrizio Romano in merito all’ex capitano dell’Inter, ora al Galatasaray.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Clamoroso Icardi: torna a Milano? Moretto: “Proposto al Milan e mi hanno detto che…”
calciomercato
Clamoroso Icardi: torna a Milano? Moretto: “Proposto al Milan e mi hanno detto che…”
Matteo Moretto parla del possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia, sponda Milan: ecco le ultimissime sul futuro dell'argentino
“È in scadenza a giugno e sta trovando pochissimo spazio con Osimhen. Icardi in passato, nel 2024, è stato cercato dal Milan e sondato dai rossoneri.
Oggi mi dicono sia un nome difficilissimo, non uno dei primi della lista. Ma è stato sicuramente proposto al Milan. Non è tenuto caldo, ma non me lo hanno smentito ecco, vedremo se si potrà scaldare o meno questa pista, ci sono più tasselli da incastrare”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA