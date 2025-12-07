A due giorni dalla partita di Champions League contro l'Inter, il Liverpool è una vera polveriera: l'ennesima figuraccia contro il Leeds in Premier League ha messo seriamente a rischio la posizione di Arne Slot. Sport Mediaset fa il punto della situazione:
"Arne Slot rischia l'esonero: Gerrard pronto come traghettatore Con una squadra allo sbando e il leader tecnico in rivolta, la posizione di Arne Slot è appesa a un filo. Secondo indiscrezioni esclusive raccolte da DaveOCKOP, la dirigenza dei Reds sta valutando seriamente l'esonero. Il nome caldo per sostituirlo è una leggenda del club: Steven Gerrard".
"L'ex capitano, che ha recentemente rifiutato il ritorno ai Rangers, sarebbe il candidato numero uno per assumere l'incarico ad interim e provare a salvare la stagione. Sullo sfondo resta anche il nome di Julian Nagelsmann: il tedesco piace molto alla proprietà, ma sarebbe disponibile solo dopo il Mondiale della prossima estate".
(Fonte: Sport Mediaset)
