Secondo quanto riporta il quotidiano 'La Stampa', la corsa per la panchina giallorossa sarebbe ormai giunta ai suoi titoli di coda

"Jurgen Klopp ha detto sì alla Roma". Secondo quanto riporta il quotidiano 'La Stampa' nell'edizione online, la corsa per la panchina giallorossa sarebbe ormai giunta ai suoi titoli di coda. Con la scelta più clamorosa che, dopo le voci e gli indizi rilanciati in tempi e in modi diversi nelle ultime ore, farebbe clamorosamente saltare il banco.