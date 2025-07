CorSera – Chelsea, doppio colpo col PSG? Mondiale e poi Donnarumma

Il PSG non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto del portiere italiano che è seguito in Inghilterra, non solo dai Blues

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 12:46)

La finale del Mondiale per Club si gioca questa sera quando in Italia saranno le 21. Gli occhi del mondo sono puntati su PSG e Chelsea. La squadra francese, che ha battuto l'Inter con un punteggio clamoroso nella finale di Champions League, vuole conquistare la prima storica edizione della competizione targata FIFA. Poi, comunque vada, ci sarà da pensare al futuro. In particolare quello di Gigio Donnarumma.

Il portiere, protagonista assoluto delle vittorie della squadra parigina, non ha ancora rinnovato il suo contratto che scade nel 2026. Ha dato priorità al rinnovo con i parigini ma ci sono club inglesi alla finestra che vorrebbero convincerlo a lasciare Parigi. United e Chelsea secondo il Corriere della Sera che a proposito del numero uno italiano scrive: "Non è facile per nessuno garantire 10,2 milioni netti a stagione, un contratto da vecchio Psg: lo stesso Chelsea ha abbassato gli stipendi, puntando sui bonus. Ma la partita più ricca della storia può aiutare ad accelerare le scelte".

