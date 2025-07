Il portiere italiano, che è stato in passato anche accostato al mercato dell'Inter, non ha ancora rinnovato con il PSG

"A un anno dalla scadenza del contratto con il PSG, Gianluigi Donnarumma ancora all'oscuro". Così l'Equipe parla del futuro del portiere del PSG e della Nazionale italiana. L'estremo difensore, che ad un certo punto è stato accostato anche all'Inter, non ha ancora prolungato il suo contratto con la società francese. "Dopo un 2025 eccezionale, il portiere del PSG non ha ancora prolungato il suo contratto, manca ancora un anno. Il suo futuro si deciderà dopo il Mondiale per Club", si legge sul noto quotidiano.