Sky – Juve su David: per ora solo un sondaggio preliminare

L'attaccante, che si libera a parametro zero dal Lille il 30 giugno, piace ai bianconeri ma non solo

Jonathan David nel mirino della Juventus. Anche a Skysport confermano che il nome del calciatore, che lascia il Lille a fine stagione, è in orbita bianconera. Ci sarebbero stati dei contatti diretti tra l'entourage dell'attaccante e Comolli, nuovo dirigente bianconero. Sondaggi preliminari: non si è ancora entrati nel dettaglio delle proposte economiche o delle richieste del calciatore che si svincola a parametro zero. Ci sarà da capire quale sarà la richiesta del calciatore canadese e quali saranno le commissioni per i suoi agenti.