Era stato accostato anche all'Inter che però poi sembra essersi defilata. Jonathan David (25 gol e 12 assist nella scorsa stagione) è nel mirino di diversi club, in Italia in particolare piacerebbe sia al Napoli che alla Juventus. Dalla Turchia arrivano indiscrezioni su un'offerta importantissima che gli sarebbe arrivata dal Fenerbahce, la squadra allenata da Mourinho .

Sul piatto ci sarebbero per lui, che si è svincolato dal Lille, 55 mln in tre anni, una cifra che comprende bonus alla firma e compenso al suo agente, spiegano i media turchi. E viene aggiunto anche che l'entourage del calciatore non ha comunque voluto accelerare la trattativa perché David sta valutando le diverse offerte che gli sono arrivate da altri club europei e non prenderà alcuna decisione senza aver valutato a fondo tutte le possibilità.