Sembrava avviata verso la conclusione la trattativa tra Como e Real Madrid per Nico Paz. Invece, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la trattativa ha subito un rallentamento. La società biancoblù non ha alcuna intenzione di piegarsi alle pretese economiche del Real Madrid. "La linea dettata dalla dirigenza italiana è infatti chiara e irremovibile: non c'è la minima volontà di "ricomprare" il talento argentino, come invece vorrebbero i Blancos".