Sembrava avviata verso la conclusione la trattativa tra Como e Real Madrid per Nico Paz. Invece, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la trattativa ha subito un rallentamento. La società biancoblù non ha alcuna intenzione di piegarsi alle pretese economiche del Real Madrid. "La linea dettata dalla dirigenza italiana è infatti chiara e irremovibile: non c'è la minima volontà di "ricomprare" il talento argentino, come invece vorrebbero i Blancos".
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Di Marzio – Nico Paz-Como, messaggio chiaro del Real. Da ambienti vicini a Mourinho filtra…
La trattativa tra i due club ha subito un rallentamento: ecco il nodo principale
"La situazione si gioca tutta sulla formula del trasferimento. Nelle ultime ore, da Madrid e da ambienti vicini a José Mourinho, filtra una posizione ben delineata: lo Special One ha dato l'ok alla partenza del classe 2004, assecondando la sua esplicita volontà di cambiare aria, ma a patto che il Real Madrid monetizzi subito. Il messaggio recapitato al Como è netto: se vogliono il giocatore, devono acquistarlo, senza replicare formule o soluzioni in stile prestito come quelle viste quest'anno".
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