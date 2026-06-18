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Il Giornale – Il Napoli di Allegri sarà simile al Milan che voleva

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Il quotidiano parla del mercato dei rossoneri e si sofferma sui giocatori che sarebbero stati indicati dal nuovo tecnico
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il Napoli di Allegri sarà simile al Milan che voleva. Così il quotidiano Il Giornale parla del mercato del Napoli che non è ancora riuscito ad annunciare ufficialmente l'arrivo del nuovo allenatore (l'annuncio è atteso già domani o comunque nei prossimi giorni). La nuova squadra somiglierà tantissimo al Milan che l'ex allenatore rossonero sognava di guidare.

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Il quotidiano spiega che mister Allegri aveva chiesto a gennaio Gila della Lazio e Gatti della Juve per puntellare la difesa e i due sono giocatori ora, con il giocatore della Lazio è già più avanti, nel mirino del direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna.

Altro obiettivo del Napoli, per il centrocampo, è Adrien Rabiot "un altro pretoriano allegriano".

(Fonte: Il Giornale)

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