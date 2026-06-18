Il Napoli di Allegri sarà simile al Milan che voleva. Così il quotidiano Il Giornale parla del mercato del Napoli che non è ancora riuscito ad annunciare ufficialmente l'arrivo del nuovo allenatore (l'annuncio è atteso già domani o comunque nei prossimi giorni). La nuova squadra somiglierà tantissimo al Milan che l'ex allenatore rossonero sognava di guidare.
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Il Giornale – Il Napoli di Allegri sarà simile al Milan che voleva
Il quotidiano parla del mercato dei rossoneri e si sofferma sui giocatori che sarebbero stati indicati dal nuovo tecnico
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Il quotidiano spiega che mister Allegri aveva chiesto a gennaio Gila della Lazio e Gatti della Juve per puntellare la difesa e i due sono giocatori ora, con il giocatore della Lazio è già più avanti, nel mirino del direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna.
Altro obiettivo del Napoli, per il centrocampo, è Adrien Rabiot "un altro pretoriano allegriano".
(Fonte: Il Giornale)
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