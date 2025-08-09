"Donnarumma sta tornando ad allenarsi con la squadra e ha il contratto in scadenza, il PSG non rilancerà, cosa che si aspettava Donnarumma dopo l'ultima grande stagione. Quali sono gli scenari? E' nell'aria la rottura, la rottura è vicina tra Donnarumma e il PSG. Un rinnovo, da quello che abbiamo capito e da quello che filtra, non ci sarà, sarà impossibile. Il PSG ieri ha preso Chevalier per 40 mln, il piano è chiaro ma la novità è che Donnarumma potrebbe non essere convocato per la Supercoppa col Tottenham, aspettiamo l'ufficialità ma è molto probabile. Il PSG vorrebbe una cessione in queste ultime settimane di mercato, "o vai adesso o un anno qui senza giocare"", spiega Valentina Mariani, giornalista di Sky Sport.