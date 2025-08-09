FC Inter 1908
Sky – Clamorosa rottura Donnarumma-Psg: fuori dai convocati! E scatta anche la minaccia sul 2026

Impossibile il rinnovo tra Donnarumma e il PSG tanto che il club francese valuta la non convocazione del portiere per la Supercoppa
Matteo Pifferi Redattore 

Arrivano importanti novità sul futuro di Donnarumma, che potrebbe lasciare il PSG in queste ultime settimane di mercato.

"Donnarumma sta tornando ad allenarsi con la squadra e ha il contratto in scadenza, il PSG non rilancerà, cosa che si aspettava Donnarumma dopo l'ultima grande stagione. Quali sono gli scenari? E' nell'aria la rottura, la rottura è vicina tra Donnarumma e il PSG. Un rinnovo, da quello che abbiamo capito e da quello che filtra, non ci sarà, sarà impossibile. Il PSG ieri ha preso Chevalier per 40 mln, il piano è chiaro ma la novità è che Donnarumma potrebbe non essere convocato per la Supercoppa col Tottenham, aspettiamo l'ufficialità ma è molto probabile. Il PSG vorrebbe una cessione in queste ultime settimane di mercato, "o vai adesso o un anno qui senza giocare"", spiega Valentina Mariani, giornalista di Sky Sport.

"Poi è da vedere come gestirebbe il PSG un portiere come Donnarumma con un ruolo non da protagonista. Lo scenario può essere quello della cessione, ad una cifra da 20-25 mln di euro tantissime squadre potrebbero provarci in tutta Europa, può esserci in primis il City con Ederson che è verso la Turchia. C'è anche lo United ma non solo. Donnarumma a queste condizioni sarebbe un affare, martedì ci potrebbe essere l'ufficialità della non convocazione", spiega ancora Sky.

