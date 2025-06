Il giornalista, su Sportitalia, ha parlato dei due ex giocatori interisti che potrebbero tornare a giocare in Serie A dopo l'esperienza comune al Fenerbahce

Alfredo Pedullà, su Sportitalia ha parlato di due ex nerazzurri che ruotano attorno alla Serie A. Stando a quanto sostiene l'esperto di mercato Milan Skriniar che è approdato al PSG dall'Inter a parametro zero e ha lasciato il club francese in prestito per andare al Fenerbahce proprio nella stagione in cui la Champions è finita a Parigi.

Il giocatore slovacco sarebbe stato proposto al Napoli che però al momento non avrebbe preso in considerazione particolare il calciatore. Il vero obiettivo del club di De Laurentiis è da tempo Beukema.

Sempre parlando di ex giocatori dell'Inter, potrebbe tornare in Italia anche Edin Dzeko. Anche il bosniaco gioca nel Fenerbahce, dove è approdato due anni fa quando ha dato l'addio al club nerazzurro che lo aveva lasciato partire per fare posto a Lukaku, che poi non ha più risposto al telefono ed è approdato alla Roma. Da quanto ha riportato il giornalista su Sportitalia l'attaccante, già da inizio settimana, è considerato vicino alla Fiorentina: il club viola ha il controllo della trattativa, c'era stato un tentativo del Bologna. La società toscana era considerata da alcune fonti interessata ad Asllani, ma il giornalista sostiene che non c'è questo interesse per il centrocampista nerazzurro.