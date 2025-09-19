José Mourinho, nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore del Benfica, ha definito "un errore" la scelta di guidare il Fenerbahce, sottolineando che adesso nel suo nuovo club si sente di nuovo al livello dei grandi club che ha allenato in carriera.
calciomercato
Pres Fenerbahce: “Errore nostro prendere Mourinho. Un allenatore che parla così si…”
"Il mio percorso è stato ricca: ho guidato i più grandi club del mondo in diversi Paesi - ha detto l'ex Inter e Roma in conferenza stampa -. Ho fatto la scelta sbagliata; non ho rimpianti, perché i rimpianti non servono a nulla nella vita, ma esiste la consapevolezza di ciò che si è fatto bene e di ciò che si è fatto male. Ho sbagliato ad andare al Fenerbahce: non era il mio livello, né culturale né calcistico. Ho comunque dato tutto fino all'ultimo giorno. Ma allenare il Benfica significa tornare al mio livello, e il mio livello è allenare i più grandi club del mondo", ha dichiarato il tecnico portoghese.
Le sue parole sono arrivate rapidamente in Turchia e Ali Koc, presidente del Fenerbahce, ha replicato. "La partenza di Mourinho è stata una decisione difficile per me, era come un membro della famiglia - ha detto il numero uno del club turco a Now TV -. Ha detto che venire qui è stato un errore. Forse, alla fine, lo è stato per entrambe le parti. Ora sostiene di essere approdato in un club del suo calibro: bene, sono contento per lui. Lo ricorderò sempre con affetto. Però un allenatore del suo livello si sminuisce con dichiarazioni del genere".
