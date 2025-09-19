"Il mio percorso è stato ricca: ho guidato i più grandi club del mondo in diversi Paesi - ha detto l'ex Inter e Roma in conferenza stampa -. Ho fatto la scelta sbagliata; non ho rimpianti, perché i rimpianti non servono a nulla nella vita, ma esiste la consapevolezza di ciò che si è fatto bene e di ciò che si è fatto male. Ho sbagliato ad andare al Fenerbahce: non era il mio livello, né culturale né calcistico. Ho comunque dato tutto fino all'ultimo giorno. Ma allenare il Benfica significa tornare al mio livello, e il mio livello è allenare i più grandi club del mondo", ha dichiarato il tecnico portoghese.